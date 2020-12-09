Певица Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, вызвала ажиотаж новогодним фото рядом с елочкой
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 49-летней звезды в Инстаграм опубликовали свежее фото, на котором певица предстала в длинном "узком" платье с необычным принтом.
Хоть сама Кристина и позировала возле пушистой серебристой елочки с обезоруживающей улыбкой, но вот на ее наряде было изображено лицо девушки с заплаканными глазами - там слезы чуть ли не на весь ее бок.
Несмотря на необычный выбор платья, праздничное фото артистки пришлось по душе публике. Орбакайте подчеркнула красоту ярким макияжем с акцентом на глаза и аккуратной укладкой.
"Как ваши дела, мои хорошие? ❤️☺️", - поинтересовался автор поста.
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Пользователи кинулись комментировать:
"Кристина! Все хорошо! И пусть так будет всегда! 💐"
"Спасибо большое, отлично👍Глядя на ваш цветущий вид Кристина, у вас тоже надеюсь все хорошо 👍❤️"
"Какая красивая! Глаз не оторвать от такой Красоты !🧡🌸🧡"
"Крися, красотка, лапочка, ёлка красивая, молодец хорошо украсила!❤️♥️"
"Как вам к лицу серебристая ёлочка!!!"
"Кристи стала еще больше похожа на маму"
"Какой весёленький наряд и видно настроение у тебя прекрасное"
"Кристи, ты чего такая красивая? как так ты все краше и краше???"
"Наряд обалденен"
"Как всегда - красотка..."
Ранее мы сообщали, Орбакайте изумила брутальным нарядом, в котором появилась в свете. На ней было рваное кожаное платье, низ которого, скорее, напоминал лапшу, чем юбку.
"Кристиночка! Вы идеальная! Красивая, стильная, молодая и очень талантливая!", «Очень круто и действительно другая. И моложе и ярче», - отреагировали пользователи.
Напомним, что Кристина Орбакайте удивила архивным детским фото, Пугачеву не узнать: "Какая уставшая Алла...".
Как сообщала Politeka, 49-летнюю Орбакайте уже не могут отличить от Пугачевой, новое фото поражает: Галкин подсуетился.
Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте покорила молодостью рядом с 22-летним сыном Дени, годится в подруги: "Счастливая...".