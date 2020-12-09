Стала еще больше похожа на мать

Певица Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, вызвала ажиотаж новогодним фото рядом с елочкой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 49-летней звезды в Инстаграм опубликовали свежее фото, на котором певица предстала в длинном "узком" платье с необычным принтом.

Хоть сама Кристина и позировала возле пушистой серебристой елочки с обезоруживающей улыбкой, но вот на ее наряде было изображено лицо девушки с заплаканными глазами - там слезы чуть ли не на весь ее бок.

Несмотря на необычный выбор платья, праздничное фото артистки пришлось по душе публике. Орбакайте подчеркнула красоту ярким макияжем с акцентом на глаза и аккуратной укладкой.

"Как ваши дела, мои хорошие? ❤️☺️", - поинтересовался автор поста.

Пользователи кинулись комментировать:

"Кристина! Все хорошо! И пусть так будет всегда! 💐"

"Спасибо большое, отлично👍Глядя на ваш цветущий вид Кристина, у вас тоже надеюсь все хорошо 👍❤️"

"Какая красивая! Глаз не оторвать от такой Красоты !🧡🌸🧡"

"Крися, красотка, лапочка, ёлка красивая, молодец хорошо украсила!❤️♥️"

"Как вам к лицу серебристая ёлочка!!!"

"Кристи стала еще больше похожа на маму"

"Какой весёленький наряд и видно настроение у тебя прекрасное"

"Кристи, ты чего такая красивая? как так ты все краше и краше???"

"Наряд обалденен"

"Как всегда - красотка..."

Ранее мы сообщали, Орбакайте изумила брутальным нарядом, в котором появилась в свете. На ней было рваное кожаное платье, низ которого, скорее, напоминал лапшу, чем юбку.

"Кристиночка! Вы идеальная! Красивая, стильная, молодая и очень талантливая!", «Очень круто и действительно другая. И моложе и ярче», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Кристина Орбакайте удивила архивным детским фото, Пугачеву не узнать: "Какая уставшая Алла...".

Как сообщала Politeka, 49-летнюю Орбакайте уже не могут отличить от Пугачевой, новое фото поражает: Галкин подсуетился.

Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте покорила молодостью рядом с 22-летним сыном Дени, годится в подруги: "Счастливая...".