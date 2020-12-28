Публика открыла рот при виде радикально изменившегося Филиппа Киркорова - таким его еще не видели

Как передает Politеka.net, 53-летний артист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстал в новом для себя амплуа (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, поп-король принял участие в съемках клипа звезды "Дом-2" Ольги Бузовой и ее бойфренда Давида Манукяна на их совместную песню "Снежинки". По сюжету, Киркоров сыграл отца-алкоголика Бузовой, а вот роль матери досталась Яне Рудковской.

На кадрах запущенный и растрепанный Филипп Бедросович предстал в тельняшке и трениках, тайком пьющим из флакончика духи своей дочки и заедающим печенькой.

В дальнейшем шумное семейство пустилось в пляс, отмечая Новый год.

"❄️Снежинки❄️ И такие маскарадные костюмы и маски примеряю к Новому году! Какой год, такая «маска»🤣 Спешите смотреть! Это очень смешно... Смотреть до конца - там мои сногсшибательные танцы и жаркий поцелуй с @rudkovskayaofficial 💋 Поздравляю ребят @dava_m @buzova86 с премьерой клипа!❄️Пусть чудеса случаются с каждым!🤩", - говорится в подписи.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Очень крутой клип!!! Ну а вы Филипп..... образ улёт 😂👍"

"😄Даже не ожидала у вас такой актерский талант 👏🏻👏🏻👏🏻 Вот это перевоплощение👍🏻"

"Это супер просто! 🔥🔥🔥 Филипп, как вы эту роль отыграли!!!!!👌🏻 Отличный клип, настроение 😁🤩💥"

"Обалдеть! Вот это образ 🔥 и голос такой 🤣🤣🤣 Круть 👍"

"Я даже не сразу поняла, что это Филипп, классное перевоплащение😁"

"Ой не могуууууу😂😂😂 Обожаю такие клипы ❤️!!! 👍"

"Почему Филипп не занял нишу большого кино?"

Ранее мы сообщали, малоизвестная певица Алена Кравец огорошила заявлением о том, что Киркоров собрался в скором времени жениться на матери своих детей - Аллы-Виктории и Мартина-Кристина.

Отмечается, что слухи о предстоящей свадьбе пронеслись по всей Рублевке. Сама Кравец заявила, что женой Киркорова могла бы стать и диджей Катя Гусева, но она ему не очень подходит. Зато себя Кравец считает подходящей кандидатурой для поп-короля. Правда, она замужем, поэтому закрутить роман со звездой не может.

Напомним, что эпатажный Киркоров забыл о скромности и ошарашил видом в золоте и зебре: "Петушиный окрас".

Также Politeka писала, что счастливый Киркоров не сдержал настоящих чувств к рыжеволосой фаворитке: "Не зря ее дети похожи на Филиппа".