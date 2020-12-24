Российский певец Филипп Киркоров показал своих детей

Артист показал, как веселится с детьми на заснеженной улице, сообщает Politeka.net. Певец с ребятишками побывали в настоящей снежной сказке. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Киркоров надел желтый костюм, а сверху - голубую куртку. Завершила образ шапка с короной.

Дети были тепло одеты, они бегали возле красивой елки и кидали снежинки, а также обсыпали папу снегом.

Видно, как Филипп радовался снегу и широко улыбался.

"Откройте сезон новогодних елок! Мы с детьми уже находим и раскрываем подарки под елкой каждый день🎄🎁🎉 Автор главной #тикток елки страны - именинница Лида Симонова @lidiia_simonova_ 🥳 Наряжаем елки и поздравляем идейного вдохновителя @lidseventhouse в комментариях👇🏽 #новогодняяёлка", - написал артист.

За два часа пост собрал более 50 тысяч просмотров и много комментариев.

"Сказку и чудеса никто не отменял . Красиво 😍 Всем здоровья , добра 🙏❤️❤️❤️🎄🎁🎉🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️", "Ваууууу🌟✨🌟", "Какие красавчики✨А елка просто великолепна🎄под стать Королю👏❤️", "Это шикарно!!!🥺❤️", "Потрясающе. Самая красивая елка⛄️❄️🌲", "Очень красивая ёлка!🎄😍✨", "Настоящее волшебство❤️❤️❤️ с наступающими Вас праздниками!!!!❤️❤️❤️", "Рада за вас,очень,а кто-то хлеб не может в магазине купить!", "Прекрасньıе солньıшки ❤️❤️❤️ Молодцьı 🌞🌞🌞🧿🧿🧿🤗😍😘 шикарное видео 🥰😘и очень красивая елка 🎄🎊🎉👏 Отличное настроение и здоровье 🙌😇🤗 С Богом ❤🌹", "Класс👍 а где Вы Филипп купили такой костюм", - написали пользователи сети.

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