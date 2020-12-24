Российский певец Филипп Киркоров показал своих детей
Артист показал, как веселится с детьми на заснеженной улице, сообщает Politeka.net. Певец с ребятишками побывали в настоящей снежной сказке. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Киркоров надел желтый костюм, а сверху - голубую куртку. Завершила образ шапка с короной.
Дети были тепло одеты, они бегали возле красивой елки и кидали снежинки, а также обсыпали папу снегом.
Видно, как Филипп радовался снегу и широко улыбался.
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"Откройте сезон новогодних елок! Мы с детьми уже находим и раскрываем подарки под елкой каждый день🎄🎁🎉 Автор главной #тикток елки страны - именинница Лида Симонова @lidiia_simonova_ 🥳 Наряжаем елки и поздравляем идейного вдохновителя @lidseventhouse в комментариях👇🏽 #новогодняяёлка", - написал артист.
За два часа пост собрал более 50 тысяч просмотров и много комментариев.
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