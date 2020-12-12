Российский певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников новым снимком

Как передает Politeka.net, соответственный пост появился на Instagram-страничке артиста.



"Приготовил для вас Королевский гамбит. Эту партию мы разыграем скоро вместе...Ставлю таймер обратного отсчета", - загадочно сообщил певец в подписи к посту.

На опубликованном снимке Киркоров лежал кожаном диване и смотрел в телефон.



Кадр не оставил без внимания и певицу Ольгу Бузову, которая оценила его лайком.

Поклонники Бедросовича так и не смогли понять, что имел в виду певец, но как всегда восхитились своим любимцем.

"Интересно!... Жду!", "Очень интересно узнать, что вы приготовили. Ждём с нетерпением!", "Филипп, вы эликсир молодости пьёте? Видела в живую вас, очаровательный мужчина", "В ожидании чуда!", "Да чуда охота всем... пусть повезёт тому кому это очень нужно", "Филипп, вы, как всегда, нас интригуете. Уже не терпится узнать, что вы приготовили!", "Ждём с нетерпением ваш королевский подарок", - писали под постом певца.

Напомним, сияющий Киркоров рядом с Орбакайте и Басковым рассказал о мистическом пророчестве.

Как сообщала Politeka, расфуфыренный Киркоров показался на публике с любовником Бузовой и заговорил о кумовстве.

Также Politeka писала, что 73-летняя Ротару после длительной паузы вышла на сцену и вызвала настоящий фурор: "Ей нет равных".



