Знаменитый российский певец Филипп Киркоров поделился трогательным видео со своей новой музой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм поп-король российской эстрады опубликовал видео, на котором поздравляет с днем рождения известную телеведущую, экс-напарницу Сергея Притулы по проекту «Хто зверху?» Екатерину Варнаву.

«Только красивые ухаживания могут перерасти в страстные #романы, как у нас с Катей! @kativarnava , моя соблазнительница, моя похитительница сердца, моя муза! С днём рождения! А чем закончится наш яркий роман оставим в секрете... Но это будет фееричный проект!», - отметил Киркоров, добавив, что утром 9 декабря поздравлял Варнаву.

В комментариях мнения насчет отношений звезд разделились. Одни похвалили дуэт, а другие сочли, что Филипп пиарится за счет молодых известных артистов.

«Клип «Романы» конечно же вышел очередным шедевром. Вы просто зажигалка», «Очень красивые! Впрочем как и всегда!», «Опять для хайпа», «Филипп ты самый лучший», «Паразитирует на молодых...сам уже не интересен», - пишут пользователи сети.

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