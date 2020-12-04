Співак Філіп Кіркоров приголомшивши несподіваним одкровенням і епатажним вбранням з капелюхом

Як передає Politeka.net, 53-річний артист опублікував серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав себе на церемонії вручення музичної премії "Вікторія".

Філіп завжди відрізнявся неординарним смаком в одязі, цей раз не став винятком. На одних кадрах поп-король позував в білому піджаку і такого ж кольору стильному капелюсі, на інших показався в розкішному пальто, а на третіх - здивував чорно-золотистим ансамблем знову ж з капелюха і жакета, а також босоніжками на носок.

Крім того, Філіп засвітився на заході в компанії коханця зірки "Дом-2" Ольги Бузової, репера Давида Манукяна. Останнім часом, він часто з'являється на заходах разом з цим хлопцем.

У підписі гордий Кіркоров заговорив про новий виток в музиці, мовляв, без "договорняків".

"Вчора пройшла Російська національна музична премія "Вікторія". Підбивати підсумки року - справа правильна і потрібна, щоб бачити, куди прямувати далі. Радий, що в музичному просторі з'являються об'єктивні премії з прозорою системою голосування. Інтрига, яка змушує хвилюватися до кінця церемонії - це особливий шарм і нове явище в шоу-бізнесі. Я щиро вірю, що такий підхід ознаменує початок нового часу без «кумівства» і «договорняків». Хочу закликати колег підтримувати цю премію, адже це перший крок перейти на інший рівень, рівень Греммі🎶", - заявив артист.

Однією з перших пост прокоментувала Бузова, залишивши кілька сердечок. Правда її тут же вкололи у відповідь інші фоловери поп-короля: "Що, правда в очі коле? 😄 що і слів немає?"

Інші користувачі також приєдналися до обговорення побаченого:

"У білому пальто просто 🔥"

"Шикарні!!!! 🔥 🔥 🔥 Образ просто бомбезний!!!!"

"Філіп ви виглядаєте у всіх образах дивовижно! Але білий - це приголомшливо! Капелюх, піджак, пальто просто 🔥"

"Як завжди на стилі!🔥 😻 Просто шикарний образ, для справжнього короля 👑"

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