Співак Філіп Кіркоров похвалився появою на зоряній тусовці

Як передає Politeka.net, 53-річний артист опублікував серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram.

Філіп Кіркоров разом з коханим Ольги Бузової репером Давою отримали приз у номінації «Дует року» премії «Пісня року 2020».

"Хтось виконує свої дитячі мрії і присвячує перемоги батькам, а хтось виконує мрії своїх дітей 🙏 🏻У кожного своя роль! Не пропустіть тільки шанс! А то буває-ще НЕ час, вже не час, а в проміжку-життя!💯», - написав артист.

Також Кіркоров розповів про цікавий збіг.

"У своїй першій "пісні року" в 1989 році я заспівав "не дивись ти на годинник" , а в 2020 про #Ролекси(мабуть, дивитися на годинник було потрібно😂) збіг? Містика? Знову пророчі здібності Баби Ванги?» ,- написав співак.

Фоловери артиста вітають його з новою перемогою.

Кіркоров показав фото і відео з заходу. На одному з опублікованих кадром він позує поруч з Левом Лещенком, Христиною Орбакайте, Миколою Басковим, Валерієм Агутіним і Ларисою Доліною.

Також в кадр потрапила і Софія Ротару.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров готується знову стати батьком, Пугачова буде в сказі.

А ще Politeka повідомляла, що трагедія у Філіпа Кіркорова, маленький підопічний співака загинув у Криму.