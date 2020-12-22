Российский певец Филипп Киркоров ошеломил страстными отношениями со своей коллегой Анастасией Стоцкой

Как сообщает Politeka.net, артистку уже давно называют фавориткой поп-короля и даже матерью его детей. Теперь Филипп Киркоров поддался чувствам и в очередной раз подогрел слухи об их романе пикантным фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Исполнитель в роскошном белом плаще поцеловал Анастасию Стоцкую в губы на одном из недавних мероприятий, он не постеснялся даже журналистов, которые брали у красотки интервью. Она, похоже, нисколько не смутилась и продолжила позировать на камеры с букетами цветов в руках.

"Всё, что происходило на этих выходных - было ради тебя! @100tskaya💋", - заявил Филипп Киркоров в описании к снимкам. Анастасия ответила на такие теплые слова комментарием: "Люблю тебя мой дорогой!!!! Мой учитель, мой друг❤️❤️❤️❤️❤️. Спасибо тебе за такую поддержку, это бесценно!!!!".

Пользователей сети взбудоражила выходка звезд, они выразили свои эмоции в комментариях:

"А потом все удивляются почему дети на него похожи"; "Конечно. Она же мама Вашего сына. Он просто Ваша копия"; "Как жаль.. что Вы с Филиппом не пара, вы так похожи,у вас много общего"; "Муж у нее есть или нет?"; "Филипп, у вас 4 детей и все ваши копии"; "Им надо было быть вместе...и дети были бы с мамой..."; "Не зря ее дети очень похожи на Филиппа"; "Ну какая была бы шикарная пара!!! И дети все похожи друг на друга"; "Между прочим Стоцкая замужем, а она похоже забыла об этом"; "И за сыночка спасибо".

Ранее сына Анастасии Стоцкой, Сашу, уже неоднократно сравнивали с Филиппом и его наследником Мартином. Схожие черты видны невооруженным взглядом, особенно глаза. Впрочем, сама певица не подтверждает слухи, тем более что мальчик родился в браке с бизнесменом Сергеем.

В соцсети звезда также выкладывала фото с дочкой. Поклонники усмотрели в ее внешности много общего с с 8-летней Аллой-Викторией - настоящей дочкой поп-короля, рожденной с помощью суррогатного материнства.

Напомним, что сияющий Киркоров рядом с Орбакайте и Басковым рассказал о мистическом пророчестве

Как сообщала Politeka, моложавый Киркоров удивил "постельной сценой"

Также Politeka писала, что задорный Киркоров признался в страстном романе с экс-напарницей Притулы