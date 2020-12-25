Филипп Киркоров собрался узаконить отношения с матерью своих детей

Об этом рассказала малоизвестная певица Алена Кравец, пишет «Собеседник».

По словам артистки, уже в ближайшее время Филипп может сыграть свадьбу с женщиной, которая родила ему Мартина и Аллу-Викторию. Ее он долгое время скрывал от публики, но теперь известно, что он женится на ней.

Отмечается, что слухи о предстоящей свадьбе пронеслись по всей Рублевке. Сама Кравец заявила, что женой Киркорова могла бы стать и диджей Катя Гусева, но она ему не очень подходит. Зато себя Кравец считает подходящей кандидатурой для поп-короля. Правда, она замужем, поэтому закрутить роман со звездой не может.

«Жаль, что я замужем, а то приударила бы за Филиппом», - отметила Кравец.

Отметим, что сам артист не прочь подогреть интерес публики к своей персоне. Недавно он засветился в салоне у модельера Аники Керимовой, которая шьет свадебные наряды для российских звезд.

Напомним, что Киркоров после разрыва с Аллой Пугачевой больше не встречался с другими женщинами. Ходили слухи о его романе с Анастасией Стоцкой, но сами звезды не заявляли себя парой. Биологической матерью детей артиста, по слухам, является некая Наталья Ефремова. Также не исключают в прессе, что детей поп-королю родила суррогатная мать.

Напомним, что эпатажный Киркоров забыл о скромности и ошарашил видом в золоте и зебре: "Петушиный окрас".

Как сообщала Politeka, "коронованный" Киркоров развлекся с детьми возле елки, кадры баловства: "Это шикарно!".

Также Politeka писала, что счастливый Киркоров не сдержал настоящих чувств к рыжеволосой фаворитке: "Не зря ее дети похожи на Филиппа".