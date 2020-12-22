Російський співак Філіп Кіркоров приголомшив пристрасними стосунками зі своєю колегою Анастасією Стоцькою

Як повідомляє Politeka.net, артистку вже давно називають фавориткою поп-короля і навіть матір'ю його дітей. Тепер Філіп Кіркоров піддався почуттям і в черговий раз Підігрів чутки про їхній роман пікантним фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Виконавець в розкішному білому плащі поцілував Анастасію Стоцьку в губи на одному з недавніх заходів, він не посоромився навіть журналістів, які брали у красуні інтерв'ю. Вона, схоже, анітрохи не зніяковіла і продовжила позувати на камери з букетами квітів в руках.

"Все, що відбувалося на цих вихідних-було заради тебе! @100tskaya💋", - заявив Філіп Кіркоров в описі до знімків. Анастасія відповіла на такі теплі слова коментарем: "Люблю тебе мій дорогий!!!! Мій учитель, мій друг❤️❤️❤️❤️❤️. Спасибі тобі за таку підтримку, це безцінно!!!!".

Користувачів мережі розбурхала витівка зірок, вони висловили свої емоції в коментарях:

"А потім всі дивуються чому діти на нього схожі"; "Звичайно. Вона ж мама вашого сина. Він просто ваша копія"; " як шкода.. що ви з Філіпом не пара, Ви так схожі, у вас багато спільного"; " чоловік у неї є чи ні?"; "Філіп, у вас 4 дітей і всі ваші копії"; " їм треба було бути разом...і діти були б з мамою..."; "Не дарма її діти дуже схожі на Філіпа"; " Ну яка була б шикарна пара!!! І діти всі схожі один на одного"; "між іншим Стоцька заміжня, а вона схоже забула про це"; "І за синочка спасибі".

Раніше сина Анастасії Стоцької, Сашу, вже неодноразово порівнювали з Філіпом і його спадкоємцем Мартіном. Схожі риси видно неозброєним поглядом, особливо очі. Втім, сама співачка не підтверджує чутки, тим більше що хлопчик народився в шлюбі з бізнесменом Сергієм.

У соцмережі зірка також викладала фото з донькою. Шанувальники угледіли в її зовнішності багато спільного з з 8-річною Аллою-Вікторією-справжньою донькою поп-короля, народженої за допомогою сурогатного материнства.

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