Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров здивував новими химерними образами в незвичайному одязі
Артист вирішив нагадати шанувальникам про свою любов до незвичайної моди, опублікувавши нові знімки в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Сам Кіркоров зізнався, що був в настрої приміряти на себе різні образи і, вирішив цим і зайнятися. На фото співак позує в максимально епатажному одязі від відомих брендів.
Так, на першому знімку співак позує в розкішному чорному халаті з золотим малюнком. Він стоїть, пафосно розкинувши руки в сторони, на тлі неймовірного дзеркала з химерною рамою.
На другому знімку артист вже стоїть в образі простіше: на ньому чорні штани і біла толстовка також із золотим принтом.
Горбунов і Осадча дали жару на "Голос країни", тренери аж підскочили: "Одна Тіна в образі..."
"Дизель шоу" покусився на святе, пішовши по стопах "Квартал 95": "Це ж треба, до такої гидоти..."
Похорони легендарного Валентина Гафта обернулися ганебним скандалом: "Ви з глузду з'їхали?
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
На третьому фото попередній наряд доповнила епатажна шуба під зебру.
"Настрій - перевтілюватися! Який образ вибрали б ви для корпоративу?",- поцікавився Кіркоров у своїх шанувальників.
Відповіді людей не змусили себе чекати.
"Який ви шикарний!!! Пилип Бедросович, просто найкращий!", "Нереально, шедеврально, геніально! Королівський рівень і найшикарніші костюми", "воістину королівські наряди", "не люблю півнячий забарвлення! Спробуйте надіти класичний костюм! Краватка, манжети, дорогі запонки! Повірте, з Вашим ростом, фактурою це буде вогонь!", "Начебто і чоловік красивий....а бороду стриже потворно", - пишуть люди.
Нагадаємо, старіючий Кіркоров зняв перуку і показав Бузової, як виглядає насправді: «були б ідеальною парою».
Як повідомляла Politeka, круглощокий Кіркоров зі свіжою завивкою вразив прискіпливу Собчак і "коханку" Меладзе.
Також Politeka писала, що Ані Лорак звела Кіркорова з розуму розкішним образом, Бузова влаштувала сцену ревнощів.