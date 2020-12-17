Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров здивував новими химерними образами в незвичайному одязі

Артист вирішив нагадати шанувальникам про свою любов до незвичайної моди, опублікувавши нові знімки в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Сам Кіркоров зізнався, що був в настрої приміряти на себе різні образи і, вирішив цим і зайнятися. На фото співак позує в максимально епатажному одязі від відомих брендів.

Так, на першому знімку співак позує в розкішному чорному халаті з золотим малюнком. Він стоїть, пафосно розкинувши руки в сторони, на тлі неймовірного дзеркала з химерною рамою.

На другому знімку артист вже стоїть в образі простіше: на ньому чорні штани і біла толстовка також із золотим принтом.

На третьому фото попередній наряд доповнила епатажна шуба під зебру.

"Настрій - перевтілюватися! Який образ вибрали б ви для корпоративу?",- поцікавився Кіркоров у своїх шанувальників.

Відповіді людей не змусили себе чекати.

"Який ви шикарний!!! Пилип Бедросович, просто найкращий!", "Нереально, шедеврально, геніально! Королівський рівень і найшикарніші костюми", "воістину королівські наряди", "не люблю півнячий забарвлення! Спробуйте надіти класичний костюм! Краватка, манжети, дорогі запонки! Повірте, з Вашим ростом, фактурою це буде вогонь!", "Начебто і чоловік красивий....а бороду стриже потворно", - пишуть люди.

Нагадаємо, старіючий Кіркоров зняв перуку і показав Бузової, як виглядає насправді: «були б ідеальною парою».

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