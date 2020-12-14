Ани Лорак засветилась в компании Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой на одном из российских мероприятий

Популярная украинская певица уже много лет живет и работает в России. Звезда окончательно влилась в местный шоу-бизнес и успела сдружиться со многими российскими знаменитостями. На одной из ее фан-страниц в Инстаграме появились новые кадры, на которых Лорак засветилась в весьма неожиданной компании.

Так, звезду засняли за кулисами неких съемок, которые пока держатся в тайне. Она была в компании Киркорова и Бузовой. И если о дружбе певицы с королем российской поп-сцены известно давно, то вот в компании Бузовой ее увидишь не часто.

На видео все три звезды сидят на диване и креслах в роскошных апартаментах. При этом, Лорак и Бузова обе появились в черных сверкающих платьях, поэтому их образы были немного похожими.

«Вот Дива», - произносит Киркоров с обожанием в голосе, показывая на Лорак.

«А я?», - тут же обижено восклицает Бузова.

«Ты – супер-Дива», - не растерялся певец.

Киркоров и Бузова рассказали, что это секретный проект, съемки которого проходят в тайне.

«Мы готовим большой сюрприз…Это секретный проект, нельзя никого снимать», - наперебой говорят на камеру артисты.

Поклонники звезд тут же принялись обсуждать кадры.

«Наша Дива не устает удивлять. Столько сюрпризов», «Спасибо тебе, Каролина за радость, ты всегда любимая и всегда хороша! Ты самая лучшая», «Ждём сюрприз», - пишут люди.

Напомним, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Как сообщала Politeka, кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще: «Ох, это так…».

Также Politeka писала, что Киркоров не сдержался и страстно прижал Лорак у всех на виду: «У нашей Дивы такая...».