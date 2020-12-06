Певица Ани Лорак удивила поклонников своей внешностью



Как передает Politeka.net, видео артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.



"Наша новая реальность сегодня. Всем здоровья!", - говорится в подписи к посту.

На опубликованных кадрах Ани направляется в гримёрку перед съёмками концерта "Песня года"

Перед тем как войти в комнату, она все-таки сняла маску и одарила оператора улыбкой.

Поклонники пожелали здоровья своей любимице, но были и те, кто обратил внимание на изменения во внешности Лорак.

"И вам крепкого! Чтобы побольше радовали своими выступлениями!", "Удачных съёмок и крепкого здоровья", "Здоровье - это, то чего нам сейчас не хватает... Каролиночка, здоровья вам. Образ - пушка, ждём выпуска песни года", "Надеюсь, совсем скоро это всё закончится и будет так, как прежде. Главное будьте здоровы и берегите себя, красотка", "Ну круто же с кучеряшками, когда не прилизаны волосы! Сразу помолодела лет на 10 минимум👍 и наконец глаза стали вновь гореть! Счастья и вдохновения, Каролина", "Мне одной показалось, что она поправилась?", "Мне кажется или там животик?", - писали в комментариях под постом певицы.

Напомним, Киркоров не сдержался и страстно прижал Лорак у всех на виду.

Как сообщала Politeka, дочь Ани Лорак растаяла от поцелуя "любовника" мамы, кадры семейной идиллии.

Также Politeka писала, что Лорак не сдержала эмоций, оказавшись рядом с Лазаревым.









