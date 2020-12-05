Популярная украинская певица Ани Лорак восхитила поклонников, распахнув курточку и заставив сердца мужчин биться чаще
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Наша новая реальность сегодня. Всем здоровья! Съемки песни года», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном ролике Ани Лорак идет к себе в гримерку, распахивая курточку и демонстрируя безупречную фигуру. При этом, как можно заметить, певица носит маску с клапаном для защиты от китайского вируса.
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«Ох, это так…но красоту ничем не испортить», «какая вы красивая», «Так хочется верить в это🙏❤️ очень хочу увидеть Вас Каролиночка в новом году🙏❤️ Побывать на концерте и вживую насладиться любимыми песнями и Вашим красивейшим голосом», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что певица Ани Лорак показала шикарный образ в костюме «под кожу»
Так, Лорак показала два своих новых образа. В первом она позирует в белоснежном комбинезоне, напоминающим материал «под кожу». Главными акцентами наряда стали стальной пояс и глубокое декольте, которое позволило певице подразнить зрителей своим пышным бюстом.
Напомним, Киркоров не сдержался и страстно прижал Лорак у всех на виду.
Как сообщала Politeka, дочь Ани Лорак растаяла от поцелуя "любовника" мамы, кадры семейной идиллии.
Также Politeka писала, что Лорак не сдержала эмоций, оказавшись рядом с Лазаревым.