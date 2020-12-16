Яркие фото уже в соцсетях

Король поп-сцены Филипп Киркоров знает, как удивлять многочисленную армию своих фанатов

Свежее фото появилось в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, российский певец пришел на эфир одного из телеканалов, где засветился с новой пышной завивкой.

Более того, Филипп Киркоров удивил поклонников обновленной внешностью, немного набрав лишних килограммов.

"Балансировать между крайностями как стиль жизни. Вечерок в гостях у Телеканала Дождь с интересной компанией", - подписал певец целую серию свежих снимков, на которых видны изменения во внешности Киркорова.

Публикация мгновенно пришлась по душе поклонникам. Свои лайки под ней оставила телеведущая Ксения Собчак и экс-ВИА Гра Эрика Герцег, которой приписывали роман с Константином Меладзе.

Более того, экс-ведущая "Дом-2" оставила под фотографиями комментарий "Обожаю".

"Мне очень, очень понравилась программа и интервью", "Филипп Бедросович, прекрасно выглядите! Передача 💥 Король всегда на стиле", "Безумно красивый", "Какой красивый! Очень красивые фотографии", "Красавец мужчина", - написали другие комментаторы под публикацией.

Ранеем мы рассказывали, что Киркоров расстался с женщиной, с которой жил более 30 лет.

Артист обновляет коллектив, поэтому распрощался со своей бессменной домработницей Люсей (Людмилой Дородновой).

Известно, что Люся работала у Киркорова около 30 лет. Она помогала по хозяйству Филиппу и Алле Пугачевой, но после расставания пары осталась с Киркоровым.

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