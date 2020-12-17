Совершенно не такой, каким его привыкли видеть

Российский певец Филипп Киркоров ошеломил своей внешностью на новых кадрах рядом с Ольгой Бузовой

Все привыкли видеть артиста с густой черной шевелюрой, но как оказалось, это всего лишь парик. Подтверждение этому можно увидеть на новом фото, которое выложила на своей странице в Инстаграм Бузова.

Звезды встретились на новогоднем мероприятии одного из глянцевых изданий. Филипп Киркоров и Ольга Бузова исполнили дуэтом куплет и припев хита «Сильная женщина».

При этом видно, что Король росийской эстрады предстал без привычного парика. Под кепкой были видны отросшие седые корни волос. Зрелище очень далеко от привычной копны темных кудрей, с которой Киркоров обычно появлется на публике.

Тем не менее вне зависимости от прически Киркорова, Бузова выразила восхищение артистом.

«Ну, идеальные же. Филипп, не устану тебе повторять, ты прекрасен и я так рада, что мы смогли хоть и во время моторов, так мило, так душевно провести время», - написала певица.

Бузова блестала с ярким сценическим макияжеим и гладко уложенными волосами.

В восторге от Киркорова и Бузовой также пользователи Сети. Артистам пишут, что они были бы идеольной парой.

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