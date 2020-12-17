Знаменитый российский певец Филипп Киркоров удивил новыми вычурными образами в необычной одежде

Артист решил напомнить поклонникам о своей любви к необычной моде, опубликовав новые снимки в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Сам Киркоров признался, что был в настроении примерить на себя разные образы и, решил этим и заняться. На фото певец позирует в максимально эпатажной одежде от известных брендов.

Так, на первом снимке певец позирует в роскошном черном халате с золотым рисунком. Он стоит, пафосно раскинув руки в стороны, на фоне невероятного зеркала с причудливой рамой.

На втором снимке артист уже стоит в образе попроще: на нем черные штаны и белая толстовка также с золотым принтом.

На третьем фото предыдущий наряд дополнила эпатажная шуба под зебру.

«Настроение - перевоплощаться! Какой образ выбрали бы вы для корпоратива?», - поинтересовался Киркоров у своих поклонников.

Ответы людей не заставили себя ждать.

«Какой вы шикарный!!! Филипп Бедросович, просто лучший!», «Нереально, шедеврально, гениально! Королевский уровень и самые шикарные костюмы», «Поистине королевские наряды», «Не люблю петушиный окрас! Попробуйте надеть классический костюм! Галстук, манжеты, дорогие запонки! Поверьте, с Вашим ростом, фактурой это будет огонь!», «Вроде и мужчина красивый....а бороду стрижет уродливо», - пишут люди.

Напомним, стареющий Киркоров снял парик и показал Бузовой, как выглядит на самом деле: «Были бы идеальной парой».

Как сообщала Politeka, круглощекий Киркоров со свежей завивкой впечатлил придирчивую Собчак и "любовницу" Меладзе.

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