Российский певец Филипп Киркоров похвастался новой коллаборацией с Ольгой Бузовой и еще одной звездой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм поп-король опубликовал отрывок из нового клипа-фильма, снятого перед Новым годом. В видео поседевший Киркоров сидит рядом с Ольгой Бузовой и играет в игру со стаканчиками. Звезды по очереди загадывают желание, проверяя, сбудется ли оно.

Далее Филипп начинает петь свою песню «Романы». Его партнершей по клипу стала популярная модель и певица из Молдовы Наталья Гордиенко. Эффектная блондинка была одета в пикантный халатик с пухом и корону.

«Смотрите фильм от @cosmopolitan_russia как звезды «пилят» новогодний контент и мои невероятные #Романы с музой @natalitsa, которая вдохновляет меня на Евровидение 2021», - подписал видео артист.

«Какие мы клевые», - написала под постом восторженная Бузова.

Под постом артисту оставили массу отзывов, как положительных, так и негативных.

«Филипп Бедросович, Вы умеете удивлять», «Спасибо за это новогоднее чудо», «Как красиво сказано! Филипп Бедросович вы прекрасен!», «Романы это хит года», «Рядом с Вами, Филипп Бедросович, случаются такие волшебные вещи, о которых можно только мечтать!», «Фу, такой серьезный мужчина и с Бузовой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что "коронованный" Киркоров развлекся с детьми возле елки, кадры баловства: "Это шикарно!".

Как сообщала Politeka, осунувшийся Киркоров с густой бородой ошеломил неопрятным видом перед свадьбой: "Не сразу поняла, что это Филипп".

Также Politeka писала, что Орбакайте и Киркорова подловили вдвоем, пока другие спят: неожиданные кадры взбудоражили сеть.