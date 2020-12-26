У мережі обговорюють спільний знімок співачки Крістіни Орбакайте з колишнім вітчимом Філіпом Кіркоровим
Фотографію знаменитостей розмістили на фан-сторінці присвяченій Христині Орбакайте та її родині, передавати Рoliteka.net
"Вчіться, поки інші сплять, працюйте, поки інші відпочивають, будьте готові, поки інші розслабляються і мрійте, поки інші плачуться. ❤ ️ 👏 🏻 ",- написали автори аккаунта.
У кадрі Христина і її колишній родич позують за столом під час урочистої події. Кіркоров пригорнув у бік Христини, обидва артисти дивляться в камеру і посміхаються.
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Користувачі Мережі вже відреагували на публікацію різними коментарями. Серед безлічі позитивних відгуків були негативні.
"Так добре таке писати, коли мамка проштовхнула, а ти з себе нічого не уявляєш..»,
"Миле фото👍)", "Які красиві", «Філя з дочей»," Ось це реально класний пост👍", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте зважилася на сміливий експеримент, з'явившись на одному з концертів в екстравагантній сукні. Зухвале шкіряне плаття, спідниця якого складалася з обрізків, довелося по фігурі зірці. Виглядала вона дуже молодо і спокусливо.
Нагадаємо, що Орбакайте вже не можуть відрізнити від Пугачової, нове фото вражає: Галкін підметився.
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