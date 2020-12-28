Публіка відкрила рот побачивши Філіпа Кіркорова, який радикально змінився - таким його ще не бачили

Як передає Politеka.net, 53-річний артист опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, у якому постав у новому для себе амплуа (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, поп-король взяв участь у зйомках кліпу зірки "Дом-2" Ольги Бузової та її бойфренда Давида Манукяна на їх спільну пісню "Сніжинки". За сюжетом, Кіркоров зіграв батька-алкоголіка Бузової, а ось роль матері дісталася Яні Рудковській.

На кадрах запущений та розпатланий Філіп Бедросович постав у тільнику й трениках. Він потайки пив із флакончика духи своєї дочки та заїдав печивом.

Надалі галасливе сімейство пустилося в танок, відзначаючи Новий Рік.

"️️Сніжинки❄️ І такі Ммскарадні костюми та маски приміряю до Нового року! Який рік, така "маска" 🤣 поспішайте дивитися! Це дуже смішно... Дивиться до кінця - там мої карколомні танці і жаркий поцілунок з @rudkovskayaofficial ☺ вітаю друзів @dava_m @buzova86 з прем'єрою кліпу!❄️Нехай дива трапляються з кожним!🤩", - йдеться в підписі.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Дуже крутий кліп!!! Ну а ви Філіп..... образ ульот 😂 👍 "

"😄Навіть не очікувала у вас такий акторський талант 👍 ось це перевтілення 👍"

"Це супер просто! 🔥 🔥 🔥 Філіп, як ви цю роль відіграли!!!!!👌 Відмінний кліп, настрій 😁 🤩 💥 "

"Очманіти! Ось це образ 🔥 і голос такий круть 👍"

"Я навіть не відразу зрозуміла, що це Філіп, класне перевтілення😁"

"Ой не можуууууу😂 😂 😂 обожнюю такі кліпи❤️!!! 👍"

"Чому Філіп не зайняв нішу великого кіно?"

Раніше ми повідомляли, маловідома співачка Олена Кравець приголомшила заявою про те, що Кіркоров зібрався незабаром одружитися на матері своїх дітей - Алли-Вікторії та Мартіна-Крістіна.

Відзначається, що чутки про майбутнє весілля пронеслися по всій Рубльовці. Сама Кравець заявила, що дружиною Кіркорова могла б стати і діджей Катя Гусєва, але вона йому не дуже підходить. Зате себе Кравець вважає підходящою кандидатурою для поп-короля. Правда, вона заміжня, тому закрутити роман із зіркою не може.

Нагадаємо, що епатажний Кіркоров забув про скромність і ошелешив видом в золоті і зебрі: "півняче забарвлення".

Також Politeka писала, що щасливий Кіркоров не стримав справжніх почуттів до рудоволосої фаворитки:"не дарма її діти схожі на Філіпа".