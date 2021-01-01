Известная российская певица Кристина Орбакайте поздравила фолловеров с Новым годом и показала свою маленькую дочь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Орбакайте в соцсети.

Так, в аккаунте российской знаменитости появилось видео, на котором она поздравляет подписчиков с Новым годом и выражает пожелания всего наилучшего. К поздравлениям присоединилась и дочь Орбакайте - Клавдия.

"Новый 2021 год, соме on!" - написала Орбакайте под видео.

Певица пожелала всем своим фолловерам счастья, здоровья, любить и быть любимыми, а также беречь друг друга и не обижать.

Во время поздравления ей помогала дочь Клавдия, подсказывая новые пожелания.

"Вот. Устами ребенка..." - отметила Орбакайте.

В комментариях фолловеры певицы также поздравили ее и маленькую Клавдию с Новым годом, и отметили, что мама и дочка - невероятные красавицы.

"У вас очень красивые дети, Кристина", "И вас с Новым годом! Всего наилучшего!", "Кристина, вы прекрасны", "Вы просто супер, красавицы", "Красавицы! Вас также с Новым годом", "Так приятно видеть вас счастливыми", - пишут в комментариях.

Напомним, что Орбакайте уже не могут отличить от Пугачевой, новое фото впечатляет: Галкин подсуетился.

Как сообщала Politeka, Орбакайте с заплаканными глазами огорошила видом у елки: "как всегда...".

Также Politeka писала, что сияющий Киркоров рядом с Орбакайте и Басковым рассказал о мистическом пророчестве: "у каждого...».