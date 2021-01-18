Певица Кристина Орбакайте всполошила публику неожиданным кадром
Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя в окружении знаменитой пары танцоров.
Счастливая Кристина позировала в длинном облегающем платье в пеструю полоску и джинсовой курточке. Блондинка с кокетливой улыбкой приподняла ножку, положив сверху руку и слегка подавшись вперед.
"Несколько лет назад в самолёте я посмотрела документальный фильм “Dancer” о талантливом танцоре балета из Херсона - Сергее Полунине. Поразила история его таланта и харизмы. Очень рада была познакомиться с замечательной парой невероятно одарённых @poluninink и @blackswanei Хочу пожелать им огромного счастья 🙏❤️", - подписала знаменательной фото Орбакайте.
Своим постом дочка певицы Аллы Пугачевой впечатлила ее бывшего мужа - Филиппа Киркорова. Артист не сдержал эмоций и прокомментировал: "Они нереальная пара! Очень приятная пара, если снова встретитесь - большой привет им😘"
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Другие пользователи также присоединились к обсуждению:
"Лена Ильиных и Сергей Полунин замечательные, талантливые ❤️"
"Приятно... Херсонцы молодцы👏"
"Кристина, какая же Вы клёвая!!!!🌷 Обожаем Вас❤️"
"Я тоже смотрела этот фильм,такой молодой, но прошёл через всё, взлёт, разочарование, страдание и нашёл выход! Я считаю падения не было, а был поиск!!!👍👍👍"
"Классная компания!! 👍😍🔥"
"Они крутые! Как и наша главная красотка :) ❤️😍"
"Интересная встреча!😍"
Напомним, Орбакайте показала повзрослевшую дочь, в сети не скрывают восторга.
Также Politeka писала, что Орбакайте и Киркорова подловили вдвоем, пока другие спят.