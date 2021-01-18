Певица Кристина Орбакайте всполошила публику неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя в окружении знаменитой пары танцоров.

Счастливая Кристина позировала в длинном облегающем платье в пеструю полоску и джинсовой курточке. Блондинка с кокетливой улыбкой приподняла ножку, положив сверху руку и слегка подавшись вперед.

"Несколько лет назад в самолёте я посмотрела документальный фильм “Dancer” о талантливом танцоре балета из Херсона - Сергее Полунине. Поразила история его таланта и харизмы. Очень рада была познакомиться с замечательной парой невероятно одарённых @poluninink и @blackswanei Хочу пожелать им огромного счастья 🙏❤️", - подписала знаменательной фото Орбакайте.

Своим постом дочка певицы Аллы Пугачевой впечатлила ее бывшего мужа - Филиппа Киркорова. Артист не сдержал эмоций и прокомментировал: "Они нереальная пара! Очень приятная пара, если снова встретитесь - большой привет им😘"

Другие пользователи также присоединились к обсуждению:

"Лена Ильиных и Сергей Полунин замечательные, талантливые ❤️"

"Приятно... Херсонцы молодцы👏"

"Кристина, какая же Вы клёвая!!!!🌷 Обожаем Вас❤️"

"Я тоже смотрела этот фильм,такой молодой, но прошёл через всё, взлёт, разочарование, страдание и нашёл выход! Я считаю падения не было, а был поиск!!!👍👍👍"

"Классная компания!! 👍😍🔥"

"Они крутые! Как и наша главная красотка :) ❤️😍"

"Интересная встреча!😍"

Напомним, Орбакайте показала повзрослевшую дочь, в сети не скрывают восторга.

Также Politeka писала, что Орбакайте и Киркорова подловили вдвоем, пока другие спят.