Кристина Орбакайте не забыла о дне рождения российского композитора Игоря Николаева

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram Кристина Орбакайте делится преимущественно рабочими кадрами, а также снимками, на которых она изображена с мужем Михаилом Земцовым и детьми.

Однако сегодня певица сделала исключение и поделилась в своем Instagram редким кадром, на котором запечатлена со знаменитым композитором Игорем Николаев.

Поводом для публикации стал день рождения Николаева. Стоит отметить, что их связывает не только одна сцена. Как известно экс-супруг Наташи Королевой на протяжении многих лет дружит с семьей Примадонны российского шоу-бизнеса.

На снимке, который опубликовала Орбакайте, звезды российского шоу-бизнеса сидят рядом и счастливо улыбаются на камеру. На певице бархатное платье с вышитыми цветами, а на композиторе темно-синий костюм.

"Спасибо за искренность и многолетнюю дружбу, будь счастлив и здоров❤️ Дари любовь своим маленькой и взрослым музам!", - подписала Орбакайте соответствующий снимок.

В комментариях под публикацией пользователи сети присоединились к поздравлению Орбакайте: "Фантастически талантлив и чертовски обоятелен", "С Днём Рождения!!! Удачи Счастья и Везения", "Ура поздравляю с днем рождения 💋", "Красивый, стройный, молодой и весь дом ждал, чтобы увидеть как вы помашете рукой со словами - Бай- бай".

Напомним, Орбакайте показала повзрослевшую дочь, в сети не скрывают восторга.

Как сообщала Politeka, разодетый Киркоров затмил на празднике даже звездных красоток.

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