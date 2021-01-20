Певица Кристина Орбакайте вызвала волну критики из-за небывалой роскоши

49-летняя дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте разозлила фанатов в светлый праздник Крещения. Звезда показала, что имеет возможность нырять вместо проруби в теплый бассейн в одном из заграничных отелей, чем вызвала негодование подписчиков в своем Instagram, пишет Politeka.net.

Кристина Орбакайте похвасталась видео, в котором она плещется в сверкающем на солнце бассейне на Крещение. По словам артистки в Крещение вся вода волшебная и святая, поэтому она вместо холодной проруби в этот день наслаждалась прозрачной водой бассейна около шикарного отеля.

На видео певица поздравляет поклонников с праздником в одном купальнике и с мокрыми волосами. Глаза Орбакайте скрывались за темными очками, но по выражению ее лица и едва сдерживаемой улыбке можно было понять, насколько сильно ей нравится именно такой формат отдыха в Крещение.

Но не все поклонники Кристины встретили ее поздравления с приятными эмоциями. Некоторые сильно разозлились на то, что Орбакайте хвасталась роскошью и тем, что может себе позволить искупаться в Крещение в таком райском уголке планеты.

"Никогда не комментирую... но тут просто... при чем здесь ваш отдых и святой праздник?", "Гламурная леди в гламурной воде", "Противно смотреть", "Я бы в таком красивом и теплом бассейне тоже с головой нырнула", "Нуууу, это не считается. Только прорубь!!!!", "Почему одни живут, а другие просто существуют?..",- написали фолловеры в Instagram.

Стоит отметиь, что это не первое видео с отдыха Кристины Орбакайте, которым она похвасталась в Сети. Недавно на ее страничке появились кадры, сделанные в Майами, где певица позирует вместе с Филиппом Киркоровым.

Напомним, Кристина Орбакайте на отдыхе с шумным Киркоровым заявила о родичах-свиньях: "Мой хороший...."

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