Известный композитор Игорь Николаев, давний друг Аллы Пугачевой, празднует 61-й день рождения
Как передает Politeka.net, в честь праздника поклонники выложили на на фан-странице совместные фотографии именинника с Примадонной, которых связывают давние и весьма теплые отношения.
Российские артисты подружились еще в молодости, ведь в 1980 году Игорь Николаев попал в команду Аллы Пугачевой и стал ее аранжировщиком, а позже написал для нее первые песни. Когда певец начал свою сольную карьеру в 1986 году, то сохранил связи со своей покровительницей.
На одном из фото звезды запечатлены еще молодыми. Игорь Николаев позировал в ярко-красной рубашке, а его знаменитая подруга - в черном платье-балахоне и с кудрявыми растрепанными волосами. На других снимках исполнители стали старше и слегка располнели, однако им все еще приятно находиться рядом друг с другом и даже выходить на сцену, держась за руки.
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"Сегодня 17 января свой день рождения отмечает Игорь Николаев. Мастер- музыкант и мастер поэтического слова, талантливый артист, любящий муж и отец и друг Аллы Пугачевой. Мы желаем ему здоровья, творческого долголетия и бесконечного счастья", - идет речь в описании.
Комментаторы присоединились к поздравлениям и в очередной раз восхитились талантом Николаева:
"Поздравляем, маэстро.Сколько хитов он написал.Настоящий композитор"; "С Днём рождения! А какие песни пишет! Мелодист, мастер слова"; "Как будто, брат и сестра, так похожи"; "Красивая женщина! Годы не имеют значения"; "Как хорошо, когда столько лет вместе друзья. Творческий и просто человеческий союз - это так ценно! Будьте здоровы и счастливы!".
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