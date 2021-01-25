Известная певица Наташа Королева влезла в скандальную историю с Аллой Пугачевой и поддержала Максима Галкина

В мире российского шоу-бизнеса вспыхнул новый скандал, связанный с именем известной и влиятельной певицы Аллы Пугачевой. Как пишет портал 7 дней, честь примадонны принялся защищать ее супруг Максим Галкин, но в эту историю влезла и другая артистка, пострадавшая от слухов об измене ее мужа, Наташа Королева, передает Politeka.net.

Недавно телеканал ТВЦ выпустил скандальную передачу, в которой Алла Пугачева была выставлена в негативном свете из-за якобы своей нелюбви ко многим артистам, которым певица фактически сломала успешную карьеру. В частности, на шоу была приглашена Лика Стар, из интервью которой следует, что Примадонна приложила руку к ее исчезновению с музыкального олимпа из-за слухов об интрижках с бывшим мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым.

Лика Стар в свою очередь отрицает то, что очерняла имя Пугачевой на передаче, поскольку ее позвали для разговора о пандемии и жизни артистов из-за нее, а слова Лики были безжалостно порезаны и вырваны из контекста.

В защиту своей супруги тут же выступил и юморист Максим Галкин, который заявил, что Примадонну попросту оговаривают циничные люди. По его утверждению в разговоре с Вадимом Манукяном именно Алла Борисовна помогла стать на ноги многим артистам и с ее легкой подачи они обрели путь к славе. Но он намерен остановить "потоки грязи", которые льются на Аллу Пугачеву с завидной регулярностью.

Не смогла остаться в стороне и знаменитая Наташа Королева, которая только недавно смогла отойти от громкого скандала с изменой ее супруга Сергея Глушко. Ее семейную жизнь обсуждали во всевозможных ток-шоу, а остановить бесконечные разговоры и "расследования" СМИ певица пыталась через официальные предупреждения о запрете обнародования снятых видео о личной жизни звезд.

После скандальной передачи об Алле Пугачевой Наташа Королева поддержала Максима Галкина, который заступился за знаменитую супругу. Певица считает, что в последнее время федеральные телеканалы создают провокационные материалы и вываливают артистов в грязи, прибегая к различным манипуляциям, чтобы знаменитости появились на съемочной площадке. Артистка уверена, что эта ситуация "выглядит просто безобразно".

"Я не удивлена тому факту, что Максим Галкин негативно высказался о телевизионщиках, которые все время придумывают какие-то сказки про Аллу Борисовну. Наш президент уже сказал в конце прошлого года на заседании СПЧ, что контент на телеканалах нужно улучшать, а ведь действительно от некоторых передач берет оторопь. Я рада, что мои коллеги-артисты призвали всех объединиться под знаменами движения за чистоту телевидения. Я с вами! Очень надеюсь, что и Алла Борисовна к нам присоединится",- подчеркнула Наташа Королева.

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