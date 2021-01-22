Певица, снимавшая Тарзана с любовницей, рассказала правду и молит Королеву о пощаде: "Я боюсь..."

Певица, снявшая Тарзана с любовницей на видео, умоляет Королеву простить ее

Как стало известно Politeka.net, скандальная история с изменой Тарзана певице Наташе Королевой, несмотря на примирение супругов, до сих пор продолжается. В этот раз всплыло откровение девушки, которая снимала одиозные кадры "обнаженки" Тарзана с любовницей Настей Шульженко: она умоляет Королеву простить ее, пишет kp.ru.

Как оказалось, актриса Настя Шульженко дружила с Миланой Миломановой, а их совместные снимки есть и на странице певицы в Instagram. Она присутствовала на квартире вместе с Тарзаном и его любовницей. Некоторые утверждали, что причиной этому стало намерение снять интимные кадры на видео, что якобы и сделала Миломанова. Но когда дело приобрело характер угрозы для ее будущего, девушка решила оправдаться перед Королевой публично.

Певица уверена, что ее могут обвинить в создании "интим-видео" и за это ей придется отвечать перед законом. При этом она регулярно получает звонки с угрозами, что будет "сидеть". По словам девушки, она действительно снимало то видео по просьбе подруги, а Сергей Глушко и Настя Шульженко прекрасно знали об этом.

"Да, я действительно своими руками сняла то самое видео с голыми Сережей и Настей. Но они оба были в курсе этой съемки! С самого начала все было Настиной идеей",- говорит Миломанова.

Певица рассказывает, что в момент, когда Настя и Сергей легли на кровать, она вышла на балкон, чтобы им не мешать. Но тут появилась актриса и попросила снять их с Тарзаном на камеру.

"Я достала телефон и, не вставая с дивана, сняла через открытую дверь, как они голые по очереди заходят в ванну. Сначала Настя, потом Сергей - он еще подмигнул мне, мол, присоединяйся", - описывает тот момент подруга актрисы и добавляет, что скинула короткое видео Насте и на этом ее роль закончилась.

Но как оказалось, Настя Шульженко испытывала финансовые трудности и решила подзаработать на пикантных кадрах с Тарзаном, обнародовав их на телевидении и в соцсетях. После скандала подруги перестали общаться, а сама любовница Тарзана радовалась, что у нее появилось столько подписчиков в Instagram. При этом Миломанова оказалась под угрозой и даже стала вымаливать прощение у Наташи Королевой.

"От отчаяния я даже записала Наташе голосовое сообщение - плакала, просила прощения, но она, конечно же, не ответила. Мне так стыдно, мы ведь с ней были знакомы, общались, я была вхожа в их семью. А теперь выходит, что ради подписчиков подруги я чуть не разрушила этот брак. За одно могу ручаться: это точно не моя идея. Я боюсь, что Наташа считает меня главным злодеем в этой истории, потому что Настя благодаря своей внешности выглядит бедной овечкой. Но на самом деле она волк в овечьей шкуре!",- подчеркивает певица.

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