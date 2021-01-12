Певица Наташа Королева продолжает жить и творить вместе с мужем Тарзаном даже после громкого скандала с любовницами

Как сообщает Politeka.net, артисты выпустили совместный клип на песню "Гори Гори", который сняли в экзотической атмосфере. Наташа Королева поделилась личными подробностями на своей странице в соцсети "Инстаграм".

В ролике звездные супруги показали, что их страстные отношения не угасли после стольких лет совместной жизни и неприятных историй. Так Наташа Королева и Сергей Глушко (настоящее имя шоумена) порезвились на пляже, а затем сбросили всю одежду и зашли искупаться в море. В другой сцене они пришли к ритуальному дереву и привязали к нему на память ленты от своей одежды. После обряда Наталья прижалась к обнаженной груди мужа и расплакалась, сам Тарзан тоже растрогался, что видно по его лицу.

"В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час. Песню «Гори-гори!» написал мой талантливый друг @germantitov_official Герман Титов, который очень тонко прочувствовал все оттенки нашего с Серёжей непростого периода в жизни. Мы - оптимисты, поэтому и лейтмотив песни - оптимистичный, помогающий вместе идти вперёд, согревать друг друга огнём любви, иногда обжигаться, а иногда - исцелять", - объяснила Королева в описании.

Пользователи соцсети отреагировали на слезное примирение знаменитостей и прокомментировали ситуацию в их семье:

"Наташа, конечно, тяни его за собой, как и всю вашу совместную жизнь тянула, он без тебя пропадёт"; "Слезы на глазах, как легко кто то может разрушить чужое счастье,не понимая как это больно, Наталья и Сергей будьте просто вместе"; "Да уж... далеко не каждый простит предательство... если это не пиарход"; "Вот зачем так унижаться?"; "Наташа на самом деле ваш муж тебя любит и обожает счастье вам"; "Наталью жаль до слез. Столько боли и позора принёс ей. Да на все 200 унизил такую хорошую женщину, жену, мать своего ребёнка. Это жесть. Никаких больше ему выступлений хватит уже, человек пожилой, пора успокоиться, всех денег не заберёшь. Только на таком условии продолжать с ним жить".

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