Российский стриптизер, муж Наташи Королевой Тарзан страстно прижался к малоизвестной актрисе

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм малоизвестная актриса массовки Елена Марковская поделилась несколькими совместными фото с Тарзаном. На одном снимке она стояла с артистом в обнимку. Он был одет в форму.

На втором фото Тарзан с распущенными волосами еще крепче прижал к себе немолодую актрису. Она была одета в красивое платье с глубоким декольте. Тарзан обнял ее за талию, а головой прижался к ее голове. Фото явно не выглядело, как снимок артиста с поклонницей.

«Съемка фильма Ночная смена в 2017», - подписала фото актриса.

Судя из подписи, фильм был снят три года назад, но фото женщина решила вновь обнародовать сейчас. После многочисленных заявлений женщин об изменах Тарзана своей супруге, такие фото выглядят весьма компрометирующее. Не исключено, что Наташе Королевой снова нужно переживать.

Как известно, в 2020 году российский шоу-бизнес всколыхнула новость о том, что Тарзан изменил Наташе Королевой, с которой прожил в браке 17 лет. Любовницей стриптизера оказалась молодая актриса Анастасия Шульженко, которая обнародовала видео, подтверждающее измену.

Напомним, что Королева и Тарзан показали страстное воссоединение после скандала, певица не сдержалась: "Не предавайте, это больно".

Как сообщала Politeka, муж Наташи Королевой без футболки осрамился на новом фото: "Это пародия на Тарзана?".

Также Politeka писала, что Тарзан стянул штаны вместе с трусами, опозорившись новым фото: "Какой мерзкий тип...".