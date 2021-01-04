Відомий бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав, як розважається біля ліжка

На фото Тарзан позував топлес і без білизни. На Сергії були присутні тільки штани, які були приспущені, наскільки це дозволяла цензура. Волосся Глушко вирішив залишити розпущеним, а сам вигнувся в пікантній позі, захоплюючи виглядом в спальні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім новорічного", - підписав Тарзан фотографію.

Фанати поставили понад 1300 лайків і написали коментарі:

"Ось це нам навіщо?нічого цікавіше не було?", "Тарзанувся", " і до чого це?", "Шкода, у мене поганий зір, нічого не бачу", "краще до кінця зняв, чого залишили на півдорозі", "непогана депіляція", "для кого це шоу", "дуже примітивно і пішло, Ви ж себе артистом вважаєте", "схоже на останні хвилини перед закриттям ресторану. Так використовується конкретне життя на землі", "закушувати треба", "Який мерзенний тип...".

Повідомлялося, що шоумен Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, поділився своїм горем через смерть близької людини.

2 січня помер російський актор Володимир Коренєв, який прославився роллю у фільмі "Людина-амфібія". Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) висловився про покійного вчителя на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

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