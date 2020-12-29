Российский шоумен Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, растрогал нежными кадрами с младенцем

Как сообщает Politeka.net, он выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое видео из Африки. Во время съемок экстремального шоу "Племя" Сергей Глушко (настоящее имя артиста) и Наташа Королева сблизились с аборигенами, которые подарили им незабываемые эмоции.

В ролике Тарзан в черно-голубой рубашке взял на руки маленького африканского ребенка в желтом костюмчике, вероятно, девочку. Шоумен покачал малышку на руках с блаженной улыбкой на лице, а чтобы она не нервничала, принялся "агукать" и поглаживать по спинке. Впрочем, чадо не проявляла особого беспокойства в руках большого кудрявого мужчины.

Многие пользователи сети пришли в восторг от такой умилительной картины, но некоторые напомнили и о скандале с любовницей:

"Столько нежности в этом видео"; "Вам нужно свою маленькую девочку"; "Сергею идёт быть папой )))👍👍👍👍👍"; "Какая прелесть 😍"; "Своего уже родил в Африке 😍😍😍"; "Вам нужно свою девочку родить"; "Вам срочно нужно подумать о пополнении в семье 👶"; "Срочно вам ляльку надо"; "Девочка красавица какая 😍"; "Надо повторить второго тарзанчика"; "Девочка куколка. Славный ребёнок. Увезите с собой в Россию 😂. Дай бог чтобы и у вас появилось такое же счастье!"; "Срочно любыми путями - красавицу доцю!!!"; "Такая лапочка . 🤗😇 Желаем Вам с Наташей такую же лялечку 😍💖"; "Тарзан Маугли поймал"; "Шульженко родила?".

Ранее молодая актриса Анастасия Шульженко заявила, что беременна от Сергея. Наташа Королева, в свою очередь, обнаружила пропажу драгоценностей из квартиры и подала заявление в полицию.

Напомним, как Королева взбудоражила откровением после измен Тарзана, скандал получил новый оборот: "Сергею предлагали..."

Как сообщала Politeka, кадры с кричащей Наташей Королевой облетели сеть, Тарзан применил силу: "Я не могу больше!".

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