Российская певица Наташа Королева раскрыла новые детали скандала с изменами своего мужа Тарзана

Как передает Politeka.net, Сергею Глушко (настоящее имя шоумена) предлагали кругленькую сумму за участие в ток-шоу. Исполнительница в интервью изданию "Собеседник" объяснила, почему ее супруг отказался от этой затеи.

Журналисты обратили внимание, что многие звезды зарабатывают немалые деньги благодаря телешоу на федеральных каналах, где обсуждают различные скандалы, речь идет о миллионах. Наташа Королева резко высказалась о таких программах.

"Я не участвую в позорных, низкосортных, желтушных шоу, где происходит травля известных и заслуженных людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, где обсуждаются скрытые съемки и чьи-то псевдорасследования", - заявила артистка. - "Сергею предлагали три миллиона! Но он на таких вещах не зарабатывает".

Наташа Королева призналась, что ее доходы сильно сократились во время карантина из-за китайского вируса. Знаменитости пришлось распустить свою концертную команду, чтобы сотрудники зарабатывали в других местах, а также закрыть салон красоты.

По словам Наташи Королевой, карантин пошел на пользу ее отношениям с мужем. Во время ограничений они всей семьей закрылись дома и счастливо провели время, а когда жесткие меры отменили - певица даже немного огорчилась. Однако появилась возможность уехать в Африку на съемки шоу "Племя", которые только недавно закончились.

"Захотелось немножко поменяться – сблизиться с Африкой. Перед поездкой сделала себе афрокудри! Мне хотелось преображения", - призналась артистка.

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