Певица Наталья Королева удивила поклонников новой компанией и сменой имиджа

Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.



Семья 47-летней Наташи Королевой и 50-летнего Сергея Глушко, который больше известен как Тарзан, уже месяц переживает скандал. Все началось с того, что певица обратилась в полицию, заявив, что ее коттедж обворовали. Позднее выяснилось, что одна из подозреваемых, 28-летняя Анастасия Шульженко, которая является любовницей Глушко.

Последнее время пару не видят вместе, а в соцсетях нет из общих публикаций, но по отдельности они все-таки делятся подробностями своей жизни.



"Девичник! В гостях у крутых девчулей", - подписала свой пост певица.

На опубликованном кадре Королева предстала в компании участниц проекта "Пацанки".

Реакция поклонников певицы была довольно неоднозначной, а особое внимание они сосредоточили на внешности артистки.



"Копия Тарзана стала", "Что с ногами?", "Нужно поменять причёску, старит", "Почему эти молодые девчонки такие жирные? Поколение Макдональдса", "Нет Вам это причёска не идёт, наоборот прибавило годы", "Ужасная, ужаснейшая причёска", Однозначно не ваш. Верните свои шикарный образ! Просто кошмар", "Молодец, хорошо вписалась на таком девичнике!", - писали в комментариях под постом

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