Наташа Королева закатила своему мужу Тарзану истерику на берегу моря.

Как сообщает Politeka.net, душераздирающий момент из семейной жизни она разместила на своей странице в "Инстаграм". Звездная пара оказалась на острове, где приняла участие в съемках экстремального шоу про выживание под названием "Племя". Съемки дались Наташе Королевой непросто, в какой-то момент она решила сдаться, но Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана), подставил супруге крепкое плечо.

На опубликованных кадрах певица в белом пятнистом платье расплакалась на пляже из-за тяжелой жизни вдали от цивилизации. Тарзан все это время шел рядом в одном коричневом платке, повязанном на бедрах. Уставшая и обессиленная Наташа упала на колени, но муж поднял ее с песка, закинул на плечо и понес дальше.

"Задолбало меня всё. Этот остров. Не могу больше", - кричала Королева.

Ранее Наталья уже неоднократно показывала кадры из своей жизни в Африке. Ради нового проекта она сильно преобразилась, сделала себе кудрявую африканскую прическу и заметно похудела. Во время путешествия ей пришлось охотиться, помогать с домашними родами и участвовать в шаманских ритуалах.

Были у Королевой и забавные моменты, она нашла время, чтобы поучить местных детишек петь свою песню "Маленькая страна". Получалось у аборигенов не очень, но они очень старались и смогли спеть в ритм несколько русских слов из припева.

Напомним, что похудевшая Наташа Королева, сбежав от Тарзана, поразила новой внешностью: "Маленькая страна оказалась..."

Как сообщала Politeka, Наташа Королева пустилась во все тяжкие и нашла замену Тарзану на роскошной вилле: "Можно отдохнуть по полной".

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