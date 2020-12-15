Российская певица Наташа Королева нашла себе друзей для роскошного отдыха вдали от дома

Как сообщает Politeka.net, после скандала с изменами своего мужа Тарзана, артистка находит все новые способы расслабиться. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она разместила новое видео, снятое на роскошной вилле.

Наташа Королева отправилась отдыхать в простом и незатейливом образе: теплый серый свитер и черную кепку с вуалью, будто при трауре. Волосы исполнительница собрала в хвост и перебросила через плечо.

Она записала на смартфон видео из богато обставленного зала с виртуальным камином. Королева развалилась в кресле и похвасталась, что хорошо проводит время в компании неназванных друзей.

"Душой и телом можно отдохнуть по полной. Поэтому сегодня я в компании своей, компания замерла просто, сидит и не дышит. Проводим этот прекрасный вечер в прекрасном месте", - заявила артистка.

Недавно Наташа Королева сбежала от Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана) отдыхать в Африку и согласилась на весьма экстремальные развлечения: поучаствовала в шаманских обрядах туземцев, приняла домашние роды, ходила на охоту и всячески училась приспосабливаться к жизни в диких условиях. Взамен местные жители пытались освоить песню "Маленькая страна", хоть и без особого успеха.

"Это Африка, и здесь надо выживать!", - со всей серьезностью заявила на опубликованных кадрах артистка.

Напомним, что игривая Наташа Королева засмотрелась на бородатого красавца, восхитившись его мужской энергией.

Как сообщала Politeka, Наташа Королева, сбежавшая от Тарзана, огорошила откровением о трагическом вечере: "мы с Игорем были...".

Также Politeka писала, что неуклюжий сын Наташи Королевой и Тарзана залез на шест и опозорился: "швыряет то петь, то стриптизировать".