Відома співачка Наташа Корольова прийшла в захват від виступу зірки 90-х Богдана Титомира

Як передає Politeka.net, Корольова стала запрошеною суддею шоу "Суперстар. Повернення", яке транслюють на російському каналі. На проекті зібралися зірки 90-х, які були дуже популярні, але давно пропали зі сцени. За задумом шоу всі вони отримали другий шанс повернутися на сцену.

Першим у третьому випуску проекту виступав колишній учасник групи "Кар-мен", 53-річний репер Богдан Титомир. Він заспівав пісню "нічне рандеву", захопивши Наташу Корольову.

"Богдан, бро, красунчик. Я тобі хочу сказати, що найцінніше, що ти зберіг як артист – це той енергетичний посил, той се**уальний твій початок, який передається через екран глядачеві, слухачеві. І, повір, що будь-яку пісню, яку ти візьмеш в свій репертуар, вона буде так само круто звучати, качати і вставляти. Вогонь!",- заявила щаслива Корольова в ефірі шоу.

Варто відзначити, що після зрад Тарзана, який не втомлюється розповідати всім про свою чоловічу енергію, такі слова з вуст Корольової звучали двозначно. Шанувальники в коментарях припустили, що таким чином співачка могла змусити чоловіка ревнувати.

"Корольова Титомира так розхвалила, щоб Тарзан ревнував)))", - пишуть люди.

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