Відому російську співачку українського походження Наташу Корольову підловили на брехні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, у своєму акаунті Корольова опублікувала фото, на якому вона позує поряд з африканськими аборигенами. При цьому співачка запевнила, що зважилась на сміливий експеримент та вирішила пожити сама на острові разом з плем'ям.

"Зізнання! Я вирішила провести експеримент - кинути все і виїхати з Москви на острів. Одна, без всіх, без цивілізації - і пожити в племені аборигенів. Спробувати вижити в дикій природі, щоб обнулитися і очиститися від важкого вантажу 2020 року, щоб знайти нові смисли, знайти нові сили жити і любити це життя", - розповіла співачка.

Однак спостережливі користувачі соцмережі підловили співачку на брехні та зазначили, що насправді на острові перебуває і її чоловік Тарзан.

"Ось і вір їй... Сама вона усамітнилася... Ну і хай терпить все, значить заслужила", "Так Тарзан теж там... Фото виклав", "Ми в листопаді разом з ними летіли із Занзибара на літаку, і потім в аеропорту на коронавірус у черзі стояли. Чому пише, що сама літала?", "Реально? Чоловік Тарзан саме з ними вже місяць тому фоткався? Теж перезавантажувався? Хоч би пи**іли вже правдивіше", "Тарзан теж там, фото виклав. Ось вже не очікувала від Наталі обману всіх нас. Фу, гидко! Навіщо?", "Чистий піар, а ми віримо всьому! Нас розводять, як лохів!" - пишуть у коментарях.

Слід зазначити, що нещодавно Тарзан справді публікував схожі фото з аборигенами, а також з парасолькою, з якою на острові позувала і його дружина Корольова.

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