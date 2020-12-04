Известную российскую певицу украинского происхождения Наташу Королеву подловили на лжи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Так, в своем аккаунте Королева опубликовала фото, на котором она позирует рядом с африканскими аборигенами. При этом певица заверила, что решилась на смелый эксперимент и решила пожить сама на острове вместе с племенем.

"Признание! Я решила провести эксперимент - бросить все и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации, и пожить в племени аборигенов. Попытаться выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь", - рассказала певица.

Однако наблюдательные пользователи соцсети подловили певицу на лжи и отметили, что на самом деле на острове находится и ее муж Тарзан.

"Вот и верь ей... Сама она уединилась... Ну и пусть терпит все, значит заслужила", "Так Тарзан тоже там... Фото выложил", "Мы в ноябре вместе с ними летели из Занзибара на самолете, и потом в аэропорту на коронавирус в очереди стояли. Почему пишет, что сама летала?", "Реально? Муж Тарзан именно с ними уже месяц назад фоткался? Тоже перезагружался? Хоть бы пи**ели уже правдивее", "Тарзан тоже там, фото выложил. Вот уж не ожидала от Натальи обмана всех нас. Фу, противно! Зачем?", "Чистый пиар! А мы верим всему! Нас разводят, как лохов!" - пишут в комментариях.

Следует отметить, что недавно Тарзан действительно публиковал похожие фото с аборигенами, а также с зонтиком, с которой на острове позировала и его жена Королева.

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