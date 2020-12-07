Известная певица Наташа Королева пришла в восторг от выступления звезды 90-х Богдана Титомира

Как передает Politeka.net, Королева стала приглашенной судьей шоу «Суперстар. Возвращение», которое транслируют на российском канале. На проекте собрались звезды 90-х, которые были очень популярны, но давно пропали со сцены. По задумке шоу все они обрели второй шанс вернуться на сцену.

Первым в третьем выпуске проекта выступал бывший участник группы «Кар-Мэн», 53-летний рэпер Богдан Титомир. Он спел песню «Ночное рандеву», восхитив Наташу Королеву.

«Богдан, бро, красавчик. Я тебе хочу сказать, что самое ценное, что ты сохранил как артист – это тот энергетический посыл, то се**уальное твое начало, которое передается через экран зрителю, слушателю. И, поверь, что любую песню, которую ты возьмешь в свой репертуар, она будет также круто звучать, качать и вставлять. Огонь!», - заявила счастливая Королева в эфире шоу.

Стоит отметить, что после измен Тарзана, который не устает рассказывать всем о своей мужской энергии, такие слова из уст Королевой звучали двусмысленно. Поклонники в комментариях предположили, что таким образом певица могла заставить мужа ревновать.

«Королева Титомира так расхвалила, чтобы Тарзан ревновал)))», - пишут люди.

Напомним, что помолодевшая Наташа Королева после измены Тарзана "оторвалась" на полную в ночном клубе: "Тусим!".

Как сообщала Politeka, Наташу Королеву после измен Тарзана поймали на некрасивой лжи: "Вот и верь ей...".

Также Politeka писала, что униженная изменами Тарзана Наташа Королева призналась, куда исчезла и с кем теперь живет: "Сильно ударил по мне...".