18-річний син стриптизера Тарзана і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко вирішив піти не тільки по стопах матері, а й батька

Як передає Politeka.net, це стало зрозуміло по відео, яке хлопець опублікував у себе в Instagram. Архип виклав відео з залу, де займаються полденсом. На хлопчику були одні труси. Одну за одною він виконував фігури на жердині, які виходили у нього не дуже добре.

Варто відзначити, що відео вийшло вельми безглуздим, так як всі рухи Архипа були незграбними і провальними. На це звернули увагу користувачі Мережі, але погані коментарі хлопець вирішив видалити.

«У порівнянні з моїми попередніми заняттями спортом (баскетбол і бокс) це саме незвичайне. Я не міг навіть припустити, що коли-небудь буду займатися полденсом. Якщо ви теж хочете почати, то можу порекомендувати відразу купити мазь від ударів і синців, тому що їх буде багато», - зізнався Глушко, додавши, що всім радить спробувати себе в цьому спорті.

У коментарях знайшлися як неприємні відгуки, так і слова підтримки.

"Супер", "вогонь", "бідного тепер жбурляє то співати, то стриптизувати", "Красунчик", "а чому він весь час в шпаргалку заглядає?",- пишуть люди.

Відзначимо, що Архип вже пробував себе в музиці і навіть випустив дві пісні.

Нагадаємо, що Архип Глушко натякнув, що любить жорсткіше: весь у батька.

Як повідомляла Politeka, Архип Глушко не втримався від спокуси і роздягнувся перед камерою: "ряди стриптизерів поповнюються!".

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