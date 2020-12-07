18-річний син стриптизера Тарзана і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко вирішив піти не тільки по стопах матері, а й батька
Як передає Politeka.net, це стало зрозуміло по відео, яке хлопець опублікував у себе в Instagram. Архип виклав відео з залу, де займаються полденсом. На хлопчику були одні труси. Одну за одною він виконував фігури на жердині, які виходили у нього не дуже добре.
Варто відзначити, що відео вийшло вельми безглуздим, так як всі рухи Архипа були незграбними і провальними. На це звернули увагу користувачі Мережі, але погані коментарі хлопець вирішив видалити.
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«У порівнянні з моїми попередніми заняттями спортом (баскетбол і бокс) це саме незвичайне. Я не міг навіть припустити, що коли-небудь буду займатися полденсом. Якщо ви теж хочете почати, то можу порекомендувати відразу купити мазь від ударів і синців, тому що їх буде багато», - зізнався Глушко, додавши, що всім радить спробувати себе в цьому спорті.
У коментарях знайшлися як неприємні відгуки, так і слова підтримки.
"Супер", "вогонь", "бідного тепер жбурляє то співати, то стриптизувати", "Красунчик", "а чому він весь час в шпаргалку заглядає?",- пишуть люди.
Відзначимо, що Архип вже пробував себе в музиці і навіть випустив дві пісні.
Нагадаємо, що Архип Глушко натякнув, що любить жорсткіше: весь у батька.
Як повідомляла Politeka, Архип Глушко не втримався від спокуси і роздягнувся перед камерою: "ряди стриптизерів поповнюються!".
Також Politeka писала, що Архип Глушко пішов в рознос, татові і не снилося: "виріс хлопчик".