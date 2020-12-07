18-летний сын стриптизера Тарзана и певицы Наташи Королевой, Архип Глушко решил пойти не только по стопам матери, но и отца

Как передает Politeka.net, это стало понятно по видео, которое парень опубликовал у себя в Инстаграм. Архип выложил видео с зала, где занимаются полденсом. На мальчике были одни трусы. Одну за другой он исполнял фигуры на шесте, которые получались у него с трудом.

Стоит отметить, что видео получилось весьма нелепым, так как все движения Архипа были неуклюжими и провальными. На это обратили внимание пользователи сети, но плохие комментарии парень решил удалить.

«По сравнению с моими предыдущими занятиями спортом (баскетбол и бокс) это самое необычное. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься полденсом. Если вы тоже хотите начать, то могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков, потому что их будет много», - признался Глушко, добавив, что всем советует попробовать себя в этом спорте.

В комментариях нашлись как неприятные отзывы, так и слова поддержки.

«Супер», «Огонь», «Бедного теперь швыряет то петь, то стриптизить», «Красавчик», «А почему он все время в шпаргалку заглядывает?», - пишут люди.

Отметим, что Архип уже пробовал себя в музыке и даже выпустил две песни.

Напомним, что Архип Глушко намекнул, что любит пожестче: весь в отца.

Как сообщала Politeka, Архип Глушко не удержался от соблазна и разделся перед камерой: "Ряды стриптизеров пополняются!".

Также Politeka писала, что Архип Глушко пошел вразнос, папе и не снилось: "Вырос мальчик".