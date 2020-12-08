Відома співачка Наташа Корольова згадала трагічні події, що відбулися під час її виступу

Як передає Politeka.net, про це вона заговорила на програмі "Суперстар. Повернення", куди її запросили побути суддею. У шоу беруть участь зірки 90-х, які були дуже популярні, але давно пропали зі сцени.

На ефірі з Корольовою екс-соліст групи "На-На" Володимир Льовкін виконав пісню "Літній дощ" Ігоря Талькова. Наташі ця пісня нагадала день, коли Талькова застрелили.

«Я згадала трагічний вечір, який був у Петербурзі багато років тому. Ви були за лаштунками в цей час, а ми з Ігорем Ніколаєвим були на сцені, коли вийшов Сергій Кальварський і зупинив концерт в «Ювілейному» Палаці спорту. І сказав про те, що потрібен лікар, бо стріляли в Ігоря. Для всіх нас це був великий шок, тому що ніхто не міг повірити, що таке може статися взагалі», - згадала Корольова.

Вона зазначила, що Льовкіну пісня вдалася. Незважаючи на те, що вона дуже складна, Володимир зробив її особливо, по-своєму. Однак цього не вистачило для хорошої оцінки, тому співак отримав від артистки тільки 1 бал з можливих двох.

Як відомо, зараз Корольова знаходиться в Африці. Вона втекла від Тарзана і вирішила пожити з аборигенами.

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