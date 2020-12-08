Известная певица Наташа Королева вспомнила трагические события, произошедшие во время ее выступления

Как передает Politeka.net, об этом она заговорила на программе «Суперстар. Возвращение», куда ее пригласили побыть судьей. В шоу участвуют звезды 90-х, которые были очень популярны, но давно пропали со сцены.

На эфире с Королевой экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин исполнил песню «Летний дождь» Игоря Талькова. Наташе эта песня напомнила день, когда Талькова застрелили.

«Я вспомнила трагический вечер, который был в Петербурге много лет назад. Вы были за кулисами в это время, а мы с Игорем Николаевым были на сцене, когда вышел Сергей Кальварский и остановил концерт в «Юбилейном» Дворце спорта. И сказал о том, что нужен врач, потому что стреляли в Игоря. Для всех нас это был большой шок, потому что никто не мог поверить, что такое может произойти вообще», - вспомнила Королева.

Она отметила, что Левкину песня удалась. Несмотря на то, что она очень сложная, Владимир сделал ее особенно, по-своему. Однако этого не хватило для хорошей оценки, поэтому певец получил от артистки только 1 балл из возможных двух.

Как известно, сейчас Королева находится в Африке. Она сбежала от Тарзана и решила пожить с аборигенами.

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