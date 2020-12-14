Певица Наташа Королева заинтриговала небывалым зрелищем - вдали от мужа Тарзана и вообще какой бы то ни было цивилизации

Как передает Politeka.net, 47-летняя артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала яркие "кусочки" своего выживания в африканском племени (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, судя по кадрам, Королева, сбежавшая от мужа-изменника Сергея Глушко (настоящее имя стриптизера Тарзана) на край земли, принялась обучать туземцев своей знаменитой песне "Маленькая страна".

Но это еще цветочки. Наташу ждали несколько трудных испытаний. Как она сама рассказывала, чтобы раздобыть еду, приходилось охотититься, кроме того, певица участвовала в шаманских обрядах и даже принимала домашние роды в племени.

"Это Африка, и здесь надо выживать!", - со всей серьезностью заявила на опубликованных кадрах артистка.

"Ух, будет жарко!", - добавила Королева в подписи.

Пользователи бурно обсуждают увиденное:

"Она ездила чтоб заработать копеечку, обнищали наши артисты"

"Отважная наша Наташа❤️"

"На родине у тарзана )))"

"По заставке напоминает реалити-шоу "Последний герой"!!!"

"Наталья ну вы и смелая!!!"

"Ну не ожидала...Очень интересно посмотреть😊"

"Это в Наташином стиле что то похожее отчебучить! Представляю, как она там отжигает! Дикари в шоке!! Но я бы к ним не хотела. Натуся рисковая"

Ранее мы сообщали, изменившаяся в Африке Королева изумила посвежевшим видом. Наташа вернулась после перезагрузки домой и тут же приступила к делам, которые ранее откладывала в долгий ящик.

"Застеклила летний балкон и кайфую! Как же стало уютно в зимнее время года!", - похвасталась певица.

Напомним, что сбежавшая от Тарзана Наташа Королева ошеломила признанием о домашних родах: "Я сделала это, мой побег..."

Также Politeka писала, что неуклюжий сын Наташи Королевой и Тарзана залез на шест и опозорился: "швыряет то петь, то стриптизировать"