Певица Наташа Королева заинтриговала публику неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 47-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором поведала подробности своих приключений в Африке (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Как известно, артистка, у которой в последнее время в жизни много стрессов, "сбежала" от мужа-изменника стриптизера Тарзана на край света. Теперь же она объяснила, что к чему.

"Вы когда-нибудь пробовали выходить из зоны комфорта и устраивать себе испытание?, - начала свой спич Королева и продолжила. - Я сделала это. Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле преодолело все мои страхи. Я прошла это испытание до конца и это была мощная перезагрузка, которая дала мне возможность вновь обрести крылья, и сделать важные для себя выводы!"

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Наташа, ты - сильная, ты справишься! Мы верим в тебя!🙏🙏🙏"

"Это интересно 🤔"

"Молодец!👏"

Ранее мы сообщали, Королева стала приглашенной судьей на шоу «Суперстар. Возвращение». Певица была восхищена выступлением экс-солиста группы «Кар-Мэн», 53-летнего рэпера Богдана Титомира.

"Богдан, бро, красавчик. Я тебе хочу сказать, что самое ценное, что ты сохранил как артист – это тот энергетический посыл, то се**уальное твое начало, которое передается через экран зрителю, слушателю", - не сдержала эмоций Наташа.

Напомним, что помолодевшая Наташа Королева после измены Тарзана "оторвалась" на полную в ночном клубе: "Тусим!".

Как сообщала Politeka, Наташу Королеву после измен Тарзана поймали на некрасивой лжи: "Вот и верь ей...".

Также Politeka писала, что униженная изменами Тарзана Наташа Королева призналась, куда исчезла и с кем теперь живет: "Сильно ударил по мне...".