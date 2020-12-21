Популярная российская певица Наташа Королева показала, как изменилась благодаря путешествию в Африку

Вскоре после скандала с изменами мужа Сергея Глушко (Тарзана) артистка отправилась в экзотическую страну, где начала снимать шоу "Племя", передает Politeka.net. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она выложила видео в образе до и после африканских приключений.

Сначала Наташа Королева появилась в кадре в черной куртке, фиолетовом спортивном костюме, слегка расстегнув толстовку с капюшоном. Отличительной чертой стал мрачный макияж и кудрявая прическа, которыми она покрасовалась во время короткого танца на фоне густой растительности из джунглей.

В следующем фрагменте певица переоделась в просторное оранжевое платье с голубой окантовкой и бездонным декольте, в котором виден красный бюстгальтер. Наташа дополнила свой африканский образ ожерельем с массивным медальоном, костяными серьгами и голубыми бусами, перекрашиваться она не стала. В таком виде Королева покружилась на месте и послала зрителям воздушный поцелуй одним пальчиком.

"Когда мечтаешь поехать в маленькую страну... Когда маленькая страна оказалась в Африке", - объяснила исполнительница в описании.

Ранее Наташа Королева показала кадры из Африки, где ей пришлось пройти несколько тяжелых испытаний. По словам артистки, ей пришлось отправиться на охоту с туземцами, чтобы раздобыть еду, она также поучаствовала в шаманских обрядах и домашних родах. Новые соплеменники, в свою очередь, попытались выучить известную песню Королевой "Маленькая страна".

Напомним, что Наташа Королева сделала заявление о домашних родах, Тарзан сияет от счастья: «Красавчики оба».

Как сообщала Politeka, Наташа Королева пустилась во все тяжкие и нашла замену Тарзану на роскошной вилле: "Можно отдохнуть по полной".

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