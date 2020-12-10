Российская певица Наташа Королева, которая сбежала от Тарзана (Сергея Глушко) в Африку, раскрыла подробности своего приключения

Как передает Politeka.net, 47-летняя звезда приняла участие в шоу «Выживалити», в котором ее задачей будет выжить в диком племени без благ цивилизации. Долгое время Королева не появлялась на связи, но 10 декабря опубликовала видео, в котором рассказала, через что ей пришлось пройти. Артистка отметила, что ей пришлось добывать себе еду, участвовать в шаманских обрядах и даже принять домашние роды в племени.

Тем временем, муж-изменщик Королевой Тарзан опубликовал у себя в Инстаграм жизнерадостный снимок. На фото артист позировал рядом со скульптурой медведя, выстриженной из куста. Глушко улыбался и позировал на камеру.

«Потапыч», - подписал фото Тарзан.

В комментариях поклонники стали умиляться и оставлять приятные отзывы.

«Пополнение?», «Такая милота», «Супер», «Милый медвееедь!», «Красавчики оба», «Ни один зелëненький не пострадал...от обнимашек. Информация для "зеленых", «Космический», «Счастье на лице. Это же надо быть на столько похожим, невероятно!», «Что за пушистый медведь))и ползунковая группа)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что игривая Наташа Королева засмотрелась на бородатого красавца, восхитившись его мужской энергией.

Как сообщала Politeka, сбежавшая от Тарзана Наташа Королева огорошила откровением о трагическом вечере: «Мы с Игорем были…».

Также Politeka писала, что неуклюжий сын Наташи Королевой и Тарзана залез на шест и опозорился: «Швыряет то петь, то стриптизить».