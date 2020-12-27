Известный российский артист и муж певицы Наташи Королевой Тарзан анонсировал премьеру шоу, в котором приняла участие звездная пара

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Тарзана в соцсети.

Так, Сергей Глушко, известный как Тарзан, опубликовал в своем аккаунте фрагмент видео, на котором он с Королевой выясняет отношения - очевидно, именно это стало темой шоу "Племя".

На видео Тарзан рассказывает о том, как любит Королеву, и что хочет, чтобы она была счастливой.

"Мы в последнее время стали очень мало разговаривать друг с другом... Серега не перестает меня удивлять", - сказала Королева.

Также на видео можно наблюдать, что Тарзан решил начать все с чистого листа и снова сделать предложение своей любимой.

В комментариях фолловеры отметили, что это действительно достойный проект, но жаль, что так мало выпусков.

"Как? Уже заключительная серия? Я только обрадовалась, что хоть что-то интересное в праздничные дни смогу посмотреть", Жаль, что серий так мало, впечатляющий проект", "Жду с нетерпением", "Очень круто", "Интересно, что же там будет дальше", "За вами интересно наблюдать", - пишут в комментариях.

Напомним, Королева взбудоражила откровением после измен Тарзана, скандал получил новый оборот: "Сергею предлагали..."

Как сообщала Politeka, кадры с кричащей Наташей Королевой облетели сеть, Тарзан применил силу: "Я не могу больше!".

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