Известная певица Наташа Королева откровенно рассказала, почему 2020 год оказался для нее фатальным

Об этом звезда призналась в интервью Собеседнику.

По словам Наташи Королевой, самое страшное испытание в 2020 году - предательство друзей.

"У меня он (2020 год - ред.) начался с крыс в прямом смысле. Так бывает, что в дорогом дачном поселке, где живут известные и уважаемые люди, заводятся грызуны. Моя соседка по даче пережила жизненную трагедию, лишившись в один миг всех родных, не справилась с обстоятельствами и запустила себя. Перестала выбрасывать мусор. В результате в ее доме завелось очень много крыс, которые появились и у нас. Реальных крыс мы вывели. А вот тех, кого мы называем крысами в переносном смысле, выводим в борьбе", - признается популярная певица в общении с журналистами.

Королева очень болезненно пережила предательство близких, но зато она смогла по-другому посмотреть на некоторых людей.

"Любой минус, который происходит в жизни, я всегда превращаю в плюс. Но разочарование в друзьях – это самый большой удар для меня", - продолжила певица в интервью.

Она отметила, что когда звездную семью "берут в разработку" после громкого скандала, как было с Тарзаном, - "это гадко",

Подытоживая, Наташа Королева призналась, что карантин и пандемия ее еще больше сблизила с Тарзаном.

"Наверное, лучшее время (карантин и самоизоляция - ред.) в моей жизни. Всем нам настолько хорошо было вместе, что страшно было спугнуть это счастье. Когда объявили о снятии ограничений, мы даже расстроились. Знаете, пандемия нас сплотила и внесла что-то новое в семейные отношения. Это самое позитивное", - резюмировала жена Сергея Глушко в общении с журналистами.

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