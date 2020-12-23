Популярная певица Наташа Королева показала, чем занималась в Африке без своего мужа Тарзана

После скандала с изменами, артистка уехала из России, чтобы жить среди аборигенов и снимать шоу "Племя", передает Politeka.net. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она разместила видео, на котором развлекается с детьми и учит их своей песенке "Маленькая страна" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Наташа Королева нарядилась в просторное белое платье с нашивками из разноцветных кусков ткани, в просвете ворота можно заметить красную бретельку бюстгальтера. Исполнительница собрала волосы в длинный хвост и украсила уши большими серьгами. Она опустилась на колени перед африканскими детьми и показала им, как правильно петь, а также руководила процессом. Малыши научились произносить некоторые слова на русском, однако большая часть текста далась им с трудом.

"Маленькая страна стала любимой песней детей из племени Бома! 22 и 23 декабря в 21:00 «Племя» на телеканале @fridaytv ! Ух, будет жарко!!!", - подписала Наташа Королева свой видеоролик.

Пользователи соцсети оценили преподавательский талант певицы в комментариях под видео:

"Я думала Наталья решила и правда уединиться, подумать о жизни... а это шоу...🙈 вся жизнь шоу!"; "Королёва и в Африке - Королёва 😉"; "Как это мило, Наташа, даже там знают твои замечательные песни"; "Я когда смотрела вчера аж до слез. Вы такая милая такая душевная"; "Наташа, удочери девочку, как Анджелина Джоли"; "Самое смешное, что они понимают, о чём она поёт .. смехотория полная".

Напомним, что Королева психанула после предательства Тарзана, певицу просто не узнать: "Настоящая Тарзаниха".

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